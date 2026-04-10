Kuopion Palloseuran menestyksekäs viime kausi nostatti taustayhtiön talouslukemat ennätyskorkeiksi.
Kuopion Palloseura Oy:n tilikauden 2025 tulos oli peräti 3,4 miljoonaa euroa plussan puolella. Liikevaihdon kokonaissumma oli 9,1 miljoonaa euroa.
– Kyseessä on poikkeuksellisen kova tulos suomalaisessa palloilussa, seuran tiedotteessa muotoillaan.
KuPS voitti viime kaudella Suomen mestaruuden ja eteni historiallisesti ensimmäisenä suomalaisjoukkueena Konferenssiliigan pudotuspelivaiheeseen. Europeleistä ansaitut palkintorahat selittävät hurjaa taloudellista liitoa.
– Hyvä tulos on monen tekijän summa. Urheilullinen menestys kruunaa kokonaisuuden, mutta on tärkeää muistaa, että toimiston väki ja lukuisa joukko vapaaehtoisia ovat tehneet valtavan työn kauden aikana, seuran toimitusjohtaja Tomi Erola kommentoi tiedotteessa.
– Haluan kiittää kaikkia KuPS-yhteisössä mukana olleita. Olemme tehneet suomalaista historiaa sekä urheilullisesti että taloudellisesti. Uskon ja toivon, että sama kehityssuunta jatkuu myös tulevaisuudessa, hän jatkaa.