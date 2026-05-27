Tanskan huippuvahti Kasper Schmeichel, 39, lopettaa huippu-uransa.

Schmeichel kertoi päätöksestään Instagram-tilillään.

– Nämä ovat vaikeimpia sanoja, joita minun on koskaan täytynyt kirjoittaa. Olkapäävamma pakottaa minut lopettamaan pelaajaurani. Lääkärit ovat sanoneet minulle, että mahdollisuudet pelata vielä huipputasolla ovat äärimmäisen pienet, Schmeichel kirjoittaa.

– Sen hyväksyminen, ettei kehoni anna minun enää tehdä sitä, mitä olen rakastanut enemmän kuin mitään, on ollut yksi elämäni vaikeimmista hetkistä.

39-vuotias Schmeichel ehti pelata tällä kaudella 26 ottelua Celticin tolppien välissä ennen helmikuista loukkaantumistaan.

Schmeichel muistetaan parhaiten Leicester City -ajoiltaan, jolloin hän oli mukana johdattamassa Leicesteria sensaatiomaiseen Valioliiga-mestaruuteen kaudella 2015-16.

Kaiken kaikkiaan Schmeichel pelasi 284 ottelua Valioliigassa.

Schmeichel voitti Celticin paidassa kaksi Skotlannin mestaruutta. Hän muodosti Celticin maalivahtikaksikon yhdessä Viljami Sinisalon kanssa.

Tanskan maajoukkueessa hän pelasi 120 ottelua mukaan lukien kahdet MM-kisat ja kahdet EM-kisat.