Suomalaisvahti Roope Taponen jatkaa uraansa Porin Ässissä yksivuotisella sopimuksella.

Taponen saapuu Poriin rikkonaisen kauden jälkeen. Viime keväänä Ilvekseen siirtynyt Taponen joutui tupsukorvissa nopeasti sivuraiteille ja putosi maalivahtihierarkiassa kolmosvahdiksi.

Lopulta Taponen pelasi Ilveksessä kuusi ottelua vaatimattomalla torjuntaprosentilla 84,3.

Kauden aikana Taponen oli lainalla Ässissä, Kiekko-Espoossa, Ketterässä ja HC Davosissa. 25-vuotiaalle maalivahdille kertyi koko kauden aikana vain yhdeksän pelattua ottelua.

Toukokuussa Ilves kertoi purkaneensa Taposen kauden 2026-27 kattaneen sopimuksen.

Ässät uskoo vakaasti, että Porissa Taponen pystyy nousemaan jälleen parhaalle mahdolliselle tasolleen.

– Roope Taposella on jo useamman kauden kokemus Liigasta ja hän on osoittanut pystyvänsä torjumaan korkealla tasolla. Pystymme tarjoamaan Roopelle hyvän ja vakaan ympäristön, jossa hän saa keskittyä kehittymiseen ja haastaa peliajasta Ässien maalilla, Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen sanoo tiedotteessa.

Taponen on pelannut uransa aikana 120 ottelua SM-liigassa torjuntaprosentilla 90,3.