Kuningas Felipe ja kuningatar Letizia saapuvat Suomeen.
Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia saapuvat valtiovieraille Suomeen 6.–7. lokakuuta 2026 tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Tasavallan presidentin kanslia tiedottaa asiasta.
Tiedotteen mukaan vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä sekä maiden välisen tiiviin yhteistyön edistäminen politiikan, talouden, puolustuksen, kulttuurin ja tieteen aloilla.
Valtiovierailuseurueeseen kuuluvat ulkoministeri José Manuel Albares ja kaupasta vastaava valtiosihteeri Amparo López Senovilla, joka johtaa vierailulle osallistuvaa yritysvaltuuskuntaa.
Presidenttipari vastaanottaa kuningasparin tiistaina 6. lokakuuta Presidentinlinnan edustalla. Vastaanottoseremoniaa sekä presidenttiparin ja kuningasparin tervehdystä Presidentinlinnan parvekkeelta voi seurata Kauppatorilta kello 10 alkaen.
Vierailulla laaja ohjelma
Tervetuloseremonian jälkeen Presidentinlinnassa käydään delegaatioiden väliset viralliset keskustelut.,
Presidenttiparin ja kuningasparin ohjelmassa on myös Helsingin pormestari Daniel Sazonovin isännöimä lounas kaupungintalolla. Lisäksi kuningas Felipe tapaa eduskunnan puhemies sekä pääministeri .