Tiedotteen mukaan vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä sekä maiden välisen tiiviin yhteistyön edistäminen politiikan, talouden, puolustuksen, kulttuurin ja tieteen aloilla.

Suomi maksaa EU:lle 90 miljoonaa vuodessa, sillä emme kierrätä tarpeeksi muovia – uusi laitos ottaa vastaan pulkat ja ämpäritkin

Jussi Halla-ahon

Petteri Orpon

Presidentti- ja kuningasparin yhteisen ohjelman lisäksi rouva Innes-Stubb ja kuningatar Letizia vierailevat Käpylän peruskoulussa.

Iltapäivällä ohjelma jatkuu Rovaniemellä, jossa presidentti Stubb ja kuningas Felipe tutustuvat Lapin lennoston ja Jääkäriprikaatin toimintaan sekä tapaavat varusmiehiä.

Seuraavaksi presidenttipari ja kuningaspari vierailevat tiedekeskus ja museo Arktikumissa, jossa he tapaavat Rovaniemen kaupungin ja Lapin maakunnan edustajia sekä saamelaisedustajia ja tutustuvat Arktikumin näyttelyihin.