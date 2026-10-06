Ohjelmassa on virallisia keskusteluja, juhlaseremonioita ja valtiollinen illallinen Presidentinlinnassa.
Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia aloittavat tänään kaksipäiväisen valtiovierailunsa Suomessa.
Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb ottavat kuninkaalliset vastaan juhlallisin seremonioin Presidentinlinnan edustalla Helsingissä aamupäivällä.
Seremonioiden jälkeen Presidentinlinnassa käydään viralliset keskustelut. Vierailulla ovat esillä esimerkiksi Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä.
Ensimmäinen vierailupäivä päättyy juhlapäivällisiin Presidentinlinnassa.