Vaatimaton voi on noussut maailmalla yllättäväksi trendiherkuksi. Pariisissa voita myydään jo omassa erikoiskaupassaan, ja tarjolla on kymmeniä erilaisia makuja.
Viime vuosina maailmanlaajuista mainetta ovat niittäneet muun muassa Dubai-suklaat, matchat ja muut trendiherkut. Nyt ruokamaailmassa kuitenkin hifistellään yllättäen huomattavasti arkisemmalla tuotteella: voilla.
Brittilehti The Guardian kertoo suoranaisesta voibuumista, joka näkyy niin ravintoloissa, somessa kuin ruokakaupoissakin.
Yksi ilmiön näkyvimmistä esimerkeistä löytyy Pariisista. Kaupunkiin avattiin kesällä sen ensimmäinen kokonaan voille omistettu putiikki, Le Butter Shop.
Euronewsin mukaan putiikin perustaja Erwan Leo sai idean huomattuaan, ettei voistaan tunnetussa Ranskassa ollut juurikaan pelkästään tähän tuotteeseen keskittyviä kauppoja.
Le Butter Shop avasi ensimmäisen voimyymälän Pariisissa heinäkuussa. Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.
Voita maistellaan kuin viiniä
Le Butter Shopissa voihin suhtaudutaan lähes samaan tapaan kuin viiniin tai juustoon.
Asiakas voi maistella erilaisia voita lusikalla ennen ostopäätöstä. Voin annetaan sulaa suussa, jolloin sen erilaiset aromit pääsevät parhaiten esiin. Voita voi ostaa mukaansa haluamansa määrän aina pienestä 10 gramman nokareesta kilon voikimpaleeseen.
Pieniltä ranskalaisilta tuottajilta hankittujen perinteisten vaihtoehtojen lisäksi tarjolla on erilaisia maustettuja voita. Makuina on nähty jo esimerkiksi merilevää, villivalkosipulia, salottisipulia, vaniljaa, vadelmaa, mansikkaa ja suklaata. Voivalikoimat ovat muutamassa kuukaudessa paisuneet jo 50 erilaiseen vaihtoehtoon.
Tällainen on Le Butter Shopin voivalikoima. Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.
Suosio on ollut niin suurta, että asiakkaiden jonottamista varten kaupan edustalle on hankittu jopa penkki.
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Ostetaan jopa matkamuistoksi
Ilmiössä ei kuitenkaan ole kyse vain yhdestä pariisilaisesta erikoiskaupasta.
Guardianin mukaan voista on tullut ruokaharrastajien keskuudessa tuote, jota etsitään matkoilta samaan tapaan kuin paikallisia juustoja, viinejä tai oliiviöljyjä.
Sosiaalisessa mediassa esitellään näyttäviä voikattauksia ja erilaisia tapoja muotoilla voita juhlapöytään. Myös ravintolat ovat tarttuneet trendiin.
Lontoossa yksityisklubi etsi tänä vuonna jopa voisommelieria, jonka tehtävänä oli koota ravintolalle voivalikoima ja kouluttaa henkilökunta hopeisen voivaunun käyttöön.
Joissakin ravintoloissa voita ei enää kohdella pelkkänä leivän lisukkeena, vaan sitä voidaan tarjota aterian lopuksi juuston tapaan keksien kanssa.
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Arkisesta levitteestä tuli tavoiteltu herkku
Guardianin mukaan voibuumin taustalla vaikuttaa osaltaan kiinnostus perinteisiksi ja yksinkertaisiksi koettuihin raaka-aineisiin. Samalla pienet valmistajat ovat alkaneet korostaa voissa esimerkiksi maidon alkuperää, lehmien ruokintaa, valmistusmenetelmiä ja erilaisia makuvivahteita.
Ranskassa voille on toki ollut otollinen maaperä jo valmiiksi. Euronewsin mukaan maassa syödään noin kahdeksan kiloa voita henkeä kohden vuodessa. Suomessa vastaava määrä oli Luonnonvarakeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2025 noin 2,9 kiloa.
Terveystuotteeksi voita ei trendistä huolimatta kannata kuitenkaan mieltää. Voi sisältää runsaasti tyydyttynyttä rasvaa, jonka runsasta käyttöä ravitsemussuosituksissa kehotetaan rajoittamaan.