Tiedotteen mukaan vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä sekä maiden välisen tiiviin yhteistyön edistäminen politiikan, talouden, puolustuksen, kulttuurin ja tieteen aloilla.

Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia vierailevat tänään Suomessa – tässä ohjelma

Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia vierailevat tänään Suomessa – tässä ohjelma

Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia vierailevat tänään Suomessa – tässä ohjelma

Vierailulla laaja ohjelma

Presidentti- ja kuningasparin yhteisen ohjelman lisäksi rouva Suzanne Innes-Stubb ja kuningatar Letizia vierailevat Käpylän peruskoulussa.

Iltapäivällä ohjelma jatkuu Rovaniemellä, jossa presidentti Stubb ja kuningas Felipe tutustuvat Lapin lennoston ja Jääkäriprikaatin toimintaan sekä tapaavat varusmiehiä.

Seuraavaksi presidenttipari ja kuningaspari vierailevat tiedekeskus ja museo Arktikumissa, jossa he tapaavat Rovaniemen kaupungin ja Lapin maakunnan edustajia sekä saamelaisedustajia ja tutustuvat Arktikumin näyttelyihin.