Kuningas Felipe ja kuningatar Letizia aloittavat tiistaina 6. lokakuuta ensimmäisen Suomen valtiovierailunsa.
Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat valtiovierailulla Suomessa 6.–7. lokakuuta 2026 tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Tasavallan presidentin kanslia tiedotti asiasta syyskuussa.
Tiedotteen mukaan vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä sekä maiden välisen tiiviin yhteistyön edistäminen politiikan, talouden, puolustuksen, kulttuurin ja tieteen aloilla.
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Valtiovierailuseurueeseen kuuluvat ulkoministeri José Manuel Albares ja kaupasta vastaava valtiosihteeri Amparo López Senovilla, joka johtaa vierailulle osallistuvaa yritysvaltuuskuntaa.
Presidenttipari vastaanottaa kuningasparin tiistaina 6. lokakuuta Presidentinlinnan edustalla. Vastaanottoseremoniaa sekä presidenttiparin ja kuningasparin tervehdystä Presidentinlinnan parvekkeelta voi seurata Kauppatorilta tiistaiaamuna kello 10 alkaen.