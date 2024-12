Espanjan entinen kuningas Juan Carlos aiheuttaa yhä kiusallisia ongelmia kuninkaallisissa piireissä

Kruunun takaa -jaksossa käydään läpi sitä, kuinka Espanjan entinen hallitsija, kuningas Juan Carlos on kuninkaallisten piirien tunnetuin "persona non grata", eli äärimmäisen epätoivottu henkilö.

Espanjan entinen kuningas Juan Carlos, 86, joutui luopumaan kruunustaan vuonna 2014, kun ilmi tulivat maataan vuosikymmeniä hallinneen kuninkaan vakavat hämäräpuuhat.

Kruunun takaa -sarjassa kuninkaallisasiantuntija ja kirjailija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili käyvät läpi sitä, mitä kuuluu nykyään kuningas Juan Carlosille, joka asetti Espanjan kuninkaallisen perheen häpeään edesottamuksillaan.

Juan Carlos oli ennen kruunusta luopumistaan pitkään todella suosittu hallitsija. Hänestä tuli kuningas vuonna 1975, ja hän hallitsi maataan 39 vuoden ajan ennen kruunusta luopumistaan.

– Tiedettiin, että hän on hirveä häntäheikki, mutta siihen ei sillä tavalla kiinnitetty huomiota. Sitten hän oli mennyt ottamaan aika reippaitakin lahjuksia, ja jäätyään niistä kiinni hänelle tultiin ihan ylhäiseltä tasolta ilmoittamaan, että ihan valtion ja kruunun vuoksi nyt olisi parasta, että luovut kruunustasi ja häivyt tavallaan näköpiiristä. On aiheuttanut niin suurta hallaa Espanjalle, Jaatinen kertoo.

Tuohon aikaan Espanjassa oltiin vaikean tilanteen edessä, sillä maassa ei ollut olemassa lakia, joka olisi sallinut kruunusta luopumisen mahdollisuuden. Näin ollen hallitus sorvasi äkkiä lain, jotta näin pystyttäisiin tekemään.

Juan Carlos suostui luopumaan vallastaan ja lähti Espanjasta. Siitä lähtien entinen hallitsija on elänyt erikoisessa limbossa: Juan Carlos on ilmaissut, että palaisi hyvin mielellään vakituisesti takaisin Espanjaan, mutta kansa ei häntä sinne halua – saati muu kuninkaallinen perhe.

– Hän silloin tällöin siellä vilahtaa hetkeksi, mutta hänen poikansa Felipe (nykyinen kuningas) ei pidä ainakaan julkisesti minkäänlaista yhteyttä isäänsä. Felipe on myös luopunut kaikista rahalahjoituksista, joita isä silloin aikanaan hänelle antoi, Jaatinen toteaa.

Siitä lähtien, kun Juan Carlos jäi kiinni lahjusten vastaanottamisesta, on yksi kysymys pysynyt kirkkaana ihmisten mielissä.

– Mitä Juan Carlosilta on puuttunut, että hänen on täytynyt ottaa lahjuksia ja keplotella rahan kanssa? Mitä hän nyt sitten olisi vielä mennyt ostamaan, Jaatinen hämmästelee.

Juan Carlosin edesottamukset ovat olleet espanjalaisille hyvin vaikea pala niellä. Haili kertoo, että hänen perheensä espanjalainen perhetuttu, joka on asunut vuosikymmeniä Suomessa, muistaa Espanjalle olleen aikoinaan äärimmäisen suuri helpotus, kun Juan Carlos nousi valtaan.

– Kun Juan Carlosista tuli kuningas Francon ajan jälkeen, niin silloin se oli tietenkin erittäin toivottu ja tavallaan tärkeä hetki espanjalaisille, sellainen vallanvaihto. Hän oli nimenomaan hyvin pidetty ja arvostettu. Teki arvostettua sekä hyvää työtä kuninkaana alkuun, Haili kertoo.

– Kun hänestä paljastui tällainen puoli kaiken sen jälkeen, se on ollut kansalaisille ehkä hieman identiteettikriisi. Kun Felipe tuli tilalle todettiin, että hän on ihan hyvä, mutta ilmeisesti se on jättänyt vähän epäluottamuksen tunnelmaa espanjalaisten mieliin, eikä ihme.

Nyt Juan Carlosin kohtalona on olla maasta toiseen hypähtelevä vaeltaja – sekä se epämiellyttävä sukulainen, jota kukaan ei halua paikalle mihinkään.

– Setä, jota kukaan ei halua niihin sukujuhliin, Haili kuvailee.

Sen lisäksi, että Juan Carlos jäi kiinni lahjusten vastaanottamisesta, saatiin aikoinaan selville, että hänellä oli ollut runsaasti avioliiton ulkopuolisia suhteita. Tästä huolimatta hän ja kuningatar Sofia ovat kuitenkin edelleen naimisissa – paperilla.

– Sofia ei eronnut, ei kommentoinut näitä miehensä puuhia, mutta toi kyllä mielipiteensä julki niin, että hän muutti toiseen linnaan, jossa nyt pysyttelee. Sinne on Juan Carlosin ihan turha tulla ovikelloa soittamaan, Jaatinen sanoo.

– Ja tässä on kuninkaallisissa piireissä ajauduttu vähän kiusallisiin tilanteisiin. He ovat naimisissa, joten jos Sofia kutsutaan johonkin tilaisuuteen, niin sieltähän se ukkeli kepsuttelee perässä, morjestelee kaikkia, ja kaikki ovat hyvin vaivaantuneita, Jaatinen jatkaa.

Kuningatar Sofia on pidättäytynyt kommentoimasta aviopuolisonsa hämärähommia julkisesti, mutta on osoittanut toimillaan vahvan mielipiteensä niistä.

Tällainen tilanne nähtiin muun muassa vuonna 2023, kun vietettiin Sofian veljen, Kreikan entisen kuninkaan Konstantinin hautajaisia. Sofia tietenkin tuli veljensä hautajaisiin, ja paikalle lipui myös Juan Carlos.

– Juan Carlos "kilttinä aviomiehenä" myös (tuli) surevaa vaimoaan tukemaan, ja heidät oli asetettu istumaan ihan eri päihin kirkkoa, Jaatinen naurahtaa.

Se, että Juan Carlos pysyy tällaisena "rasitteena" kuninkaallisissa piireissä, tulee Jaatisen mukaan jatkumaan niin kauan kun henki entisessä kuninkaassa pihisee.

– Hän tulee olemaan vähän tällainen vaivaannuttava hahmo, jota sitten pyöritellään palatsista toiseen, että voisiko joku katsoa hänen peräänsä. Ja kukaan ei häntä oikein mihinkään kutsu.