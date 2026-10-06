Kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat ensimmäisellä Suomen valtiovierailullaan.
Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat valtiovierailulla Suomessa 6.–7. lokakuuta 2026 tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsusta.
Presidenttipari vastaanotti kuningasparin tiistaina 6. lokakuuta Presidentinlinnan edustalla.
Kuningas Felipe ja kuningatar Letizia saapuivat Presidentinlinnalle.Lehtikuva
Kuningatar oli valinnut ylleen vaalean mekon. Hänen pinkki takkinsa erottui muiden joukosta.
Letizia erottui joukosta asullaan.Lehtikuva
Presidenttipari ja kuningaspari tervehtivät paikalla olleita Presidentinlinnan parvekkeelta.