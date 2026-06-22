



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Tänään on Britannian johtajan kohtalonpäivä | MTV Uutiset



Tänään on Britannian johtajan kohtalonpäivä – "Vaikeudet näkyneet jo pitkään" 9:32 Britannian pääministeriä Keir Starmeria painostetaan eroamaan – mistä on kyse? Julkaistu 54 minuuttia sitten Anna Saraste Britannian pääministerin Keir Starmerin asema on ajautunut vakavaan kriisiin, arvioi Helsingin yliopiston akatemiatutkija. Viimeaikaiset ministerierot ja kasvava tyytymättömyys työväenpuolueen sisällä ovat kärjistäneet poliittisen tilanteen nopeasti Britanniassa. – Starmerin vaikeudet ovat näkyneet jo pidempään. Erityisesti viime päivien ministerierot viittaavat siihen, että hänen tilanteensa on käymässä hyvin tukalaksi, sanoo Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen. Pääministerin tilannetta on entisestään kiristänyt Suur‑Manchesterin pormestarin Andy Burnhamin nousu vakavasti otettavaksi haastajaksi puolueen sisällä. Miettisen mukaan Burnhamin nopea nousu on voinut jopa vauhdittaa Starmerin päätöstä ilmoittaa erostaan. Lue myös: Huhut kiihtyvät Britanniassa: ilmoittaako Starmer erostaan maanantaina? Pitkä paine purkautui useasta suunnasta Starmerin ympärille kasautunut paine ei ole syntynyt yksittäisestä syystä, vaan taustalla on useita samanaikaisia kriisejä. – Tässä on yksittäisiä kohuja kevään Epstein-kohusta laajempiin rakenteellisiin kysymyksiin, kuten terveydenhuolto- ja asumisjärjestelmän uudistamiseen. Yhdistettynä nämä ovat siirtäneet painetta voimakkaasti Starmerin suuntaan, Miettinen arvioi.

Starmerin kausi pääministerinä on ollut alusta lähtien haastava. Hänen hallintonsa keskeisiin kysymyksiin ovat kuuluneet Britannian julkisen terveydenhuollon (NHS) uudistaminen, kasvava asumiskriisi sekä talouskasvun vauhdittaminen brexitin, eli Britannian EU-eron, jälkeisessä tilanteessa.

Monet näistä hankkeista ovat edenneet hitaasti, mikä on lisännyt turhautumista sekä puolueen sisällä että äänestäjien keskuudessa.

Tilannetta ovat kärjistäneet myös viimeisimmät ministerierot, jotka ovat viestineet hallituksen sisäisestä epäluottamuksesta.

Muun muassa puolustusministeri John Healey sekä asevoimaministeri Al Carns jättivät tehtävänsä rahoituskiistojen vuoksi. Lisäksi kuusi työväenpuolueen ministeriä on eronnut pelkästään viimeisen kuukauden aikana osana laajempaa hallituskriisiä.

Samalla niin kutsuttu Epstein-kohu – jossa Starmer nimitti ex-ministeri Peter Mandelsonin Yhdysvaltain-suurlähettilääksi vuonna 2024 siitä huolimatta, että hän tiesi tämän ystävyyssuhteesta Epsteinin kanssa – on heikentänyt hänen julkista uskottavuuttaan, vaikka varsinaisia rikosepäilyjä ei ole noussut esiin.

Lue myös: Britannian pääministeri voi joutua eroamaan Epsteinin takia

Burnham noussut keskeiseksi vaihtoehdoksi

Yksi keskeisistä nimistä Starmerin seuraajaksi on Andy Burnham, joka on pitkään ollut työväenpuolueen näkyvimpiä poliitikkoja.

Burnham toimii Suur‑Manchesterin pormestarina, ja on profiloitunut vahvana aluepolitiikan sekä julkisten palvelujen puolustajana. Häntä on pidetty potentiaalisena puoluejohtajana jo vuosien ajan, ja nyt hänen asemansa on vahvistunut entisestään.

– Puolueessa on toivottu vaihtoehtoa, jossa Starmer luovuttaisi automaattisesti paikkansa Burnhamille, jotta siirtymä olisi mahdollisimman yksimielinen, Miettinen sanoo.

Hänen mukaansa työväenpuolue pyrkii ensisijaisesti pitämään rivinsä suorina ja välttämään pitkän ja repivän johtajakisan.

Lue myös: Starmerin haastaja voitti täytevaalit Britanniassa

Ero käynnistää virallisen prosessin

Starmerin eroilmoitus käynnistäisi Britannian poliittisen järjestelmän mukaisen prosessin. Pääministeri jättää eronpyyntönsä Yhdistyneen kuningaskunnan hallitsijalle eli kuninkaalle, minkä jälkeen parlamentti käytännössä nimeää seuraajan.

Miettisen mukaan työväenpuolue on parlamentin suurin puolue, joten uusi pääministeriehdokas tulee hyvin todennäköisesti sen sisältä. Tämä mahdollistaa vallanvaihdon ilman uusia vaaleja.

Vaikka tekninen prosessi on selvä, poliittinen todellisuus voi olla monimutkaisempi. Jos puolueen sisällä ei päästä nopeasti yksimielisyyteen, tilanne voi pitkittyä ja lisätä epävarmuutta sekä markkinoilla että kansainvälisessä politiikassa.

Ulkopolitiikan linja tuskin muuttuu

Yksi keskeinen kysymys vallanvaihdon yhteydessä on Britannian ulkopoliittinen linja, erityisesti Ukrainan tukeminen. Miettisen mukaan tässä ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

– Työväenpuolueen peruslinja on ollut hyvin Ukraina-myönteinen, eikä haastajissa ole sellaista hahmoa, joka haluaisi tehdä tässä suunnanmuutosta, hän arvioi.

Laajemmin Britannian politiikka on Miettisen mukaan muuttumassa aiempaa polarisoituneemmaksi. Maa on siirtymässä kohti kolmen suuren puolueen järjestelmää, mikä vaikeuttaa enemmistöjen muodostamista.

– Seuraavien parlamenttivaalien jälkeen voi olla aiempaa hankalampaa saada läpi erilaisia poliittisia paketteja, Miettinen ennakoi.

Starmerin ero on siten paitsi henkilökohtainen poliittinen käänne myös merkki laajemmasta muutoksesta Britannian politiikassa.

Hänen jälkeensä tuleva pääministeri on jo maan seitsemäs kymmenen viime vuoden sisällä.