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Kommentti: MTV:n kesätentissä kurkistettiin hallituskriisin verhon taakse – siellähän näkyi vanhaa kunnon sekoilua

KOMMENTTI

Julkaistu 40 minuuttia sitten

KOMMENTTI: Jaakko Loikkanen jaakko.loikkanen@mtv.fi jaakkoloikkanen

Hallituskriisi on tosiasia, mutta sen vakavuudesta näyttää olevan hallituksen sisällä erilaisia käsityksiä, kirjoittaa yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen. Porin SuomiAreenan päälavalla päästiin keskiviikkoiltana kurkistamaan suoraan hallituskriisin ytimeen, kun yhdeksän eduskuntapuolueen johto kokoontui perinteiseen SuomiAreenan ja MTV:n kesätenttiin. Kukaan hallituksesta ei tentissä kiistänyt sitä, etteikö sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten leikkauksista olisi hallituksen sisällä erimielisyyttä. Tulkinnat kriisin vakavuudesta kuitenkin vaihtelivat. "Rydmanin lopetettava venkoilu" Puheenjohtaja Anders Adlercreutzin mukaan RKP on huolissaan hallituksen toimintakyvystä. Hän vaati, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) on alettava noudattaa hallituksen yhteistä päätöstä eli suostua leikkauskriteerien määrittelyyn kaikkien hallituspuolueiden yhteistyönä. Kokoomuksen varapuheenjohtajan Sari Multalan mukaan Rydmanin pitää "lopettaa venkoilu". Multala vakuutti, että hallitukselta "löytyy keinot" varmistaa, että kriteerit päästään valmistelemaan yhdessä. Kun tentin toinen vetäjä, politiikan toimittaja Maria Nykänen kysyi, mitä nämä keinot ovat, Multala ei tarkentanut mutta painotti vielä hieman sisilialaisemmin, että keinoja tosiaan on. Varapuheenjohtaja Multala vaikutti myös lähes uskovan itseään sanoessaan, että "tilanne on hallussa, vaikkei ehkä siltä näytä". Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius tyytyi toteamaan, että Rydmanin kriteerit pyritään saamaan voimaan, toisin sanoen perussuomalaiset ei ota taka-askelia. Vigelius myös ihmetteli verraten vilpittömän oloisesti, miksi keskustelussa keskitytään Rydmanin toimintaan eikä itse leikkauskriteereihin.

Pienimmän hallituspuolueen kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Mika Poutala ilmoitti, että KD "tykkää" Rydmanin kriteereistä, vain toimintatavassa on voinut olla ongelmia. Poutala tuntui suhtautuvan koko tilanteeseen varsin letkeästi. Kilpaa Porin ilta-auringon kanssa hymyillen hän ilmoitti, ettei tilanne oikeastaan edes ole kovin tiukka ja koko kriisi "unohtunee viikon kuluessa".

Kuka polkee, kuka ohjaa?

Jokainen politiikkaa (liian) läheltä seuraava tietää, että mahtavien masterplanien ja harkittujen siirtojen sijaan tämäntyyppiset tapahtumat vyöryvät usein jotakuinkin hallitsemattomasti, ja kulissien takana sekoillaan kuin laiskasti käsikirjoitetussa kesäteatterifarssissa. Niin näyttää olevan myös STEA-kiistassa.

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Verraten pienestä asiasta on saatu aikaan verraten suuri hässäkkä, jossa kenenkään on vaikea perääntyä. Tilanteen ratkaiseminen vaatii jälleen luovuutta pääministeri Petteri Orpolta ja muilta hallituspuolueiden puheenjohtajilta. Todennäköisesti jonkinlaiseen kompromissiin jälleen päästään ja hallitus nilkuttaa yhdessä kevään eduskuntavaaleihin tai ainakin seuraavaan rasismikohuun asti.

Mahdollista on vielä sekin, että koko STEA-soppa kääntyy vielä kaikkien hallituspuolueiden laihaksi voitoksi. Perussuomalaiset pääsevät esiintymään suosikkirooleissaan toisinajattelijoina ja marttyyreinä ja muut puolueet jonkinlaisina järjen ja kohtuullisuuden ääninä – vaikka leikkauskriteerit eivät lopulta merkittävästi muutu eikä leikkauksia varsinkaan peruta.

Jaakko Loikkanen MTV Uutiset

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