Hallituskriisi on tosiasia, mutta sen vakavuudesta näyttää olevan hallituksen sisällä erilaisia käsityksiä, kirjoittaa yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen.
Porin SuomiAreenan päälavalla päästiin keskiviikkoiltana kurkistamaan suoraan hallituskriisin ytimeen, kun yhdeksän eduskuntapuolueen johto kokoontui perinteiseen SuomiAreenan ja MTV:n kesätenttiin.
Kukaan hallituksesta ei tentissä kiistänyt sitä, etteikö sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten leikkauksista olisi hallituksen sisällä erimielisyyttä. Tulkinnat kriisin vakavuudesta kuitenkin vaihtelivat.
"Rydmanin lopetettava venkoilu"
Puheenjohtaja Anders Adlercreutzin mukaan RKP on huolissaan hallituksen toimintakyvystä. Hän vaati, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) on alettava noudattaa hallituksen yhteistä päätöstä eli suostua leikkauskriteerien määrittelyyn kaikkien hallituspuolueiden yhteistyönä.
Kokoomuksen varapuheenjohtajan Sari Multalan mukaan Rydmanin pitää "lopettaa venkoilu". Multala vakuutti, että hallitukselta "löytyy keinot" varmistaa, että kriteerit päästään valmistelemaan yhdessä. Kun tentin toinen vetäjä, politiikan toimittaja Maria Nykänen kysyi, mitä nämä keinot ovat, Multala ei tarkentanut mutta painotti vielä hieman sisilialaisemmin, että keinoja tosiaan on.
Varapuheenjohtaja Multala vaikutti myös lähes uskovan itseään sanoessaan, että "tilanne on hallussa, vaikkei ehkä siltä näytä".
Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius tyytyi toteamaan, että Rydmanin kriteerit pyritään saamaan voimaan, toisin sanoen perussuomalaiset ei ota taka-askelia. Vigelius myös ihmetteli verraten vilpittömän oloisesti, miksi keskustelussa keskitytään Rydmanin toimintaan eikä itse leikkauskriteereihin.