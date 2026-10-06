Rekisteröidyn veneen kuljettajan on oltava vähintään 15-vuotias. Erillistä veneilyajokorttia ei vaadita.

Kuka saa Suomessa ajaa venettä? Aihe nousi esiin Viiden jälkeen -ohjelman Kalakavereiden tärpit -sarjassa.

Rekisteröidyn veneen kuljettajan pitää olla vähintään 15-vuotias.

– Muuten ei ole mitään velvoitteita eikä vaatimuksia, kertoo kalastusasiantuntija Jyri Kuusisalo.

Lain mukaan vesikulkuneuvoa saa kuljettaa, ohjailla tai hallita vain henkilö, jolla on olosuhteisiin nähden tarvittava ikä, kyky ja taito vesikulkuneuvon hallitsemiseksi, mutta Suomessa ei siis ole esimerkiksi autoilusta tuttua ajokorttivaatimusta veneen kuljettamiseen.

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Vene pitää rekisteröidä Traficomin vesikulkuneuvorekisteriin, jos veneen pituus on vähintään 5,5 metriä tai sen moottoriteho on vähintään 15 kilowattia eli yli 20 hevosvoimaa.

Vapaus tuo vastuuta