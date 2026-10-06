Poliisipartio oli matkalla tehtävälle, kun ajoneuvo joutui vesiliirtoon.
Helsingin poliisin partioauto suistui tieltä ajauduttuaan vesiliirtoon Koskelantiellä, tiedottaa poliisi. Ulosajo tapahtui tiistain vastaisena yönä.
Partio oli onnettomuuden sattuessa matkalla poliisitehtävälle. Poliisin mukaan kukaan ei loukkaantunut ulosajossa eikä turmassa ollut muita osallisia.
Koskelantie oli onnettomuuden takia suljettuna liikenteeltä lännen suuntaan.
Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta lisää myöhemmin.