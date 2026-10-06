Kyseessä olisi ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus sitten vuoden 1961.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt armeijan teloitusryhmän käytön kuolemaantuomitun teloittamisessa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö.

Yhdysvaltojen armeijan psykiatri Nidal Hasan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hasan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta vuonna 2013.

Ministeriön tiedottajan mukaan puolustusministeri Pete Hegseth suositteli kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon armeijan teloitusryhmän käyttöä.

Pentagonin tiedottaja Sean Parnell kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Hegseth päättää teloituksen ajankohdan ja paikan.

– Hän tappoi iskussa 13 ihmistä ja haavoitti 32:ta muuta huutaen hyökkäyksen aikana "Allahu akbar". Puolustusministeri määrää teloituksen ajankohdan ja paikan. Hasanin tuomion täytäntöönpanon aika on vihdoin koittanut, Parnell kirjoittaa.

Hegseth vastasi Parnellin viestiin sanoen: "Oikeutta".

Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain armeijan toteuttama teloitus sitten vuoden 1961.