Kaksi henkilöä jäi jumiin myrskyyn Enontekiöllä myöhään maanantai-iltana.

Lapin pelastuslaitos pelasti kaksi henkilöä maastosta Enontekiöllä maanantai-iltana.

Jalkaisin liikkeellä ollut kaksikko otti itse yhteyttä hätäkeskukseen puoli yhdentoista aikaan illalla.

– Kaksi ihmistä oli vaeltamassa merkittyä reittiä pitkin Montellin majalle, mutta keli yllätti heidät niin, että eteneminen oli hidasta, ellei mahdotonta, päivystävä palomestari Jukka Huttunen kertoo MTV Uutisille puhelimitse.

Paikalla tuuli tapahtuma-aikaan 15–20 metriä sekunnissa. Lämpöä oli kolmisen plus-astetta, mutta kovassa tuulessa se tuntui Huttusen mukaan noin miinus neljältä asteelta.

Henkilöt jäivät odottamaan apua Vuontiskero-tunturin kupeeseen.

– Toinen henkilöistä ei pystynyt enää liikkumaan, ja puheen tuottokin alkoi olla vaikeaa. Mukana oli onneksi makuupussi, johon kylmettynyt henkilö pääsi odottamaan pelastajia.

– Noilla varusteilla olisi voinut käydä paljon huonomminkin, jos pelastajat eivät olisi päässeet paikalle näin nopeasti.

"Kävi hyvä tuuri"

Pelastuksessa ei voitu käyttää helikopteria sääolojen takia. Mönkijöillä pelastajat saavuttivat vaeltajat tällä kertaa noin puolessa tunnissa ilmoituksesta.

– Ei ole ollenkaan yksiselitteistä, että näin olisi joka kerta. Yleensä pelastajilla kestää pitkäänkin päästä paikalle, eikä se välttämättä onnistu mönkijällä tai kelkalla ollenkaan, Huttunen sanoo.

– Nyt kävi sinällään hyvä tuuri, että heidän kulkemaansa reittiä oli juuri sorastettu ja he myös olivat reitillä.