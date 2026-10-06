MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Presidentti käytti termiä max out, jonka voi vapaasti suomentaa tarkoittavan maksimointia tai jonkin asian viemistä tappiin saakka.

Syyskuussa presidentti Trump kerto ABC Newsin toimittajalle, että uusi kone lähetetään lokakuussa ”maksimoitavaksi”, ja samalla sen turvallisuutta parannetaan.

Mediassa on kerrottu, että loisteliaan virkakoneen käyttöönottoa olisi kiirehditty, ja koneesta puuttuisi muun muassa vanhemmissa malleissa ollut ohjustorjuntajärjestelmä.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Kaksikko pelastettiin myrskystä Enontekiöllä – "Olisi voinut käydä paljon huonommin"

Legendaarinen Tunturi-pyörä palaa 23 vuoden jälkeen Suomeen

Aleksander Barkovin sairauslomasta karu paljastus – nyt jyrähtää Paul Maurice

– Kone parannellaan tappiin saakka ja se menee pois, jotta siitä tulee upea, Trump maalaili aiemmin syksyllä.

Qatarin lahjakoneen on tarkoitus toimia siltana vanhemman kaluston ja pahasti myöhässä olevien tulevien virkakoneiden välissä.

Presidentti kertoi toimittajalle tuolloin, että muun muassa koneen sisustuksesta ja moottoreista tulee parhaat mahdolliset.

ABC Newsin tuoreen uutisen mukaan hallinnossa työskentelevät lähteet eivät maininneet mitään mahdollisista turvallisuusparannuksista tai siitä, milloin kone palaa käyttöön.

ABC Newsin mukaan virkakone ei olisi parannustöiden vuoksi käytössä marraskuussa järjestettäviin Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestö ASEAN:in kokoukseen Filippiineillä, tai Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestö APEC:in kokoukseen Kiinassa.