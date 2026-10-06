Satojen miljoonien dollarien hintainen öky-Air Force One poistuu käytöstä hetkeksi.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ylellinen virkalentokone on tuoreiden tietojen perusteella poissa käytöstä.
Qatarin lahjoittamaan Boeing 747-8 -koneeseen tehdään uutiskanava ABC Newsin mukaan ”kosmeettisia parannuksia”. ABC on saanut tiedon Yhdysvaltain hallinnon lähteistä.
Qatarin lahjoittaman koneen arvo on yli 400 miljoonaa dollaria. Luksuskoneen käyttö on herättänyt Yhdysvalloista arvostelua sekä huolta koneen turvallisuudesta.
Mediassa on kerrottu, että loisteliaan virkakoneen käyttöönottoa olisi kiirehditty, ja koneesta puuttuisi muun muassa vanhemmissa malleissa ollut ohjustorjuntajärjestelmä.
Catering autossa sotilaskoneeseen
Kesällä Trump vaihtoi Turkin Nato-kokouksen paluumatkalle toiseen lentokoneeseen turvallisuushuolten vuoksi. Tuolloin Trumpin nähtiin nousevan vanhempaan erikoisvarusteltuun Boeing 747 -koneeseen.
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Myöhemmin selvisi, että kulisseissa Presidentti siirrettiin salaa catering-autolla pienempään sotilaskoneeseen Iranin aiheuttaman mahdollisen uhan vuoksi.
Syyskuussa presidentti Trump kerto ABC Newsin toimittajalle, että uusi kone lähetetään lokakuussa ”maksimoitavaksi”, ja samalla sen turvallisuutta parannetaan.
Presidentti käytti termiä max out, jonka voi vapaasti suomentaa tarkoittavan maksimointia tai jonkin asian viemistä tappiin saakka.