Suomalaisten työkyky on vahvistunut, mutta työuupumus-oireilu on edelleen yleistä. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta. Työnantajalla on monia keinoja parantaa työntekijöiden hyvinvointia.

Patenttitoimisto Boco IP sijoittui tänä vuonna toiseksi Suomen parhaat työpaikat listauksessa pienten yritysten sarjassa. Työntekijöiden viihtyminen näkyy esimerkiksi siinä, että henkilöstön vaihtuvuus on pientä ja työurat pitkiä.

– Kyllä kaikki lähtee siitä, että pitää olla työkalut kunnossa, pitää olla hyvä luottamus, avoin viestintä, mielekkäät työtehtävät. Ja tietysti se, että jos on hyvät työkaverit ja työkaverien kanssa viihtyy, niin kyllähän se luo sitä yhteisöllisyyttä, pohtii Boco IP:n toimitusjohtaja Karri Leskinen.

Leskisen mukaan kaikilla työpaikoilla varmasti tiedetään, miten työhyvinvointia voisi parantaa, mutta tarvittavat toimet jäävät tekemättä.

– Me olemme täysin itseohjautuva organisaatio. Minä olen ainoa esimiesasemassa oleva henkilö ja muut 36 työntekijää muodostavat itseohjautuvat tiimit, jotka tekevät omat tavoitteensa, seuraavat niitä ja kommunikoivat muille. Yksittäisillä työntekijöillä on paljon valtaa ja vastuuta, kertoo Leskinen.

Ei tarvita taikatemppuja

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan joka neljännellä työssäkäyvällä on kohonnut riski työuupua tai todennäköinen työuupumus.

– Onhan se todella huolestuttavaa. Ajatuksena se, että neljännes työntekijöistä on riskissä uupua, niin onhan silloin jotain tosi pahasti vialla. Kuitenkaan se, miten sitä voidaan vähentää, ei ole mitään taikatemppuja. Vain pitämällä ihmisistä hyvää huolta, pystyttäisiin ihan varmasti laskemaan tuota lukua, uskoo Leskinen.

Palkitulla työpaikalla muistutetaan, että työntekijöitä kannattaa kuunnella.

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Great Place To Work tutkii suomalaista työelämää ja listaa Suomen parhaat työpaikat. Palkituilla työpaikoilla on paljon yhteistä.



– Parhaissa työpaikoissa kulttuuri suojaa ihmisiä myös vaikeina aikoina. Ihmiset eivät yleensä uuvu pelkkään työn määrään. He uupuvat silloin, kun jäävät työnsä kanssa yksin, kokevat epävarmuutta, eivät tule kuulluiksi, eivät pysty vaikuttamaan omaan työhönsä tai eivät saa tarvitsemaansa tukea, listaa toimitusjohtaja Kirsi Ilmasti.

Palkitulla työpaikalla muistutetaan, että työntekijöitä kannattaa kuunnella.

– Mun mielestä selkein vinkki on se, että kysyy työntekijöiltä, mitä meidän pitäisi tehdä toisin ja olla nöyrä ja kuunnella se vastaus, mitä sieltä tulee, koska kyllä työntekijät itse tietää, mikä heille on hyvä, neuvoo Leskinen.