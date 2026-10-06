Kolme Dallas Starsin suomalaispelaajaa onnistui maalinteossa, kun joukkue kukisti San Jose Sharksin maalein 5–0 jääkiekon NHL:ssä.
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Puolustaja Miro Heiskanen avasi Dallasin maalihanat avauserän lopussa Roope Hintzin syötöstä. Osuma oli Heiskasen toinen tällä kaudella.
Kolme viime kautta Coloradossa kiekkoillut ja Dallasiin palannut Joel Kiviranta tuplasi kotijoukkueen johdon toisessa erässä.
Sekä Heiskanen että Kiviranta laukoivat maalinsa kimmokkeen kautta päätyviivan takaa.
Hintz sai syöttöpisteen myös Jamie Bennin 3–0-osumaan, minkä jälkeen Jason Robertson viimeisteli Dallasin neljännen.
Rantasen taidonnäyte
Kolmannessa erässä Mikko Rantanen pääsi näyttämään parastaan.
Suomalaistähti otti Sam Steelen syötön ovelasti haltuun päästäkseen ohi kahdesta San Josen puolustajasta, ja laukoi NHL-kauden avausmaalinsa.
– Herkullista! hehkutti ottelun kommentaattori NHL:n jakamalla videolla.
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Starsin voitto oli sille kauden ensimmäinen. Se avasi kautensa 0–4-tappiolla St. Louis Bluesille, minkä jälkeen se kärsi 1–2-tappion Nasville Predatorsille.