Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkovin sairausloman pituudesta on liikkunut väärää tietoa, sanoo joukkueen päävalmentaja Paul Maurice.

Barkov satutti vasenta jalkaansa viime torstaina pelatussa ottelussa San Jose Sharksia vastaan.

Maanantaina sosiaalisesta mediasta kantautui huhu, jonka mukaan Barkov olisi poissa tositoimista 10-12 viikkoa – eli joulun tai uudenvuoden tienoille saakka. Väitteen esitti Florida-aiheista podcastia pitävä Armando Velez.

Floridan päävalmentaja Paul Maurice on kuitenkin tyrmännyt väitteen.

– Älkää laittako rahojanne likoon sen puolesta. Nykyään voi lyödä vetoa mistä tahansa, mutta säästäkää rahanne. Ihan oikeasti. Jos minä en tiedä (toipumisarviota), ei sitä tiedä kukaan muukaan, Maurice täräytti NHL.comin mukaan.

"Kaikki on vain arvailua"

Maurice on aiemmin todennut, ettei Barkovin loukkaantuminen liity suomalaistähden viime vuotiseen polvivammaan.

– En valitettavasti osaa kertoa siitä tarkemmin. Tiedättekö, miksi? Koska sellaiseen tarvitaan tietty määrä tietoa, eikä meillä ole sitä. Kaikki on siis vielä vain arvailua, Maurice jatkoi.

– Hän tapaa lääkärinsä tänään. Voimme antaa teille paremman vastauksen huomenna (tiistaina).

31-vuotiaan Barkovin loukkaantuminen on joka tapauksessa paha takaisku niin Floridalle kuin pelaajalle itselleen.

Barkovin viime kausi meni pipariksi polvivamman takia, minkä jälkeen hän kuntoutui ajoissa auttaakseen Leijonat MM-kultaan.

Barkov johdatti Floridan Stanley Cupin voittoon sekä vuonna 2024 että 2025.