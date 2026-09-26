Kalastusasiantuntija Jyri Kuusisalo kertoo, millaisista paikoista kuhaa kannattaa lähteä etsimään. Kun kala nappaa, etsi samasta syvyydestä lisää saalista.
Kalakavereiden tärpit -sarjassa toimittaja Petteri Savolainen perehtyy kalastuksen saloihin kalastusasiantuntija Jyri Kuusisalon opastamana.
Kolmannessa jaksossa kaksikko lähtee jigaamaan alkusyksyistä kuhaa. Ensimmäinen haaste on löytää kala.
Kuusisalon mukaan kaikuluotain on kuhankalastuksessa tärkeä apuväline. Vaikka vesistö olisi kalastajalle ennestään tuttu, kuha voi vaihtaa paikkaansa ja etenkin syvyyttä, jossa se liikkuu.
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Alkusyksystä Kuusisalo lähtisi etsimään kuhaa pitkiltä ja loivilta penkoilta. Erityisen kiinnostavia ovat tuulenpuoleiset penkat.
– Kuha on aika tuuliaktiivinen kala, Kuusisalo kertoo.
Hän haravoisi alkusyksystä noin 5–9 metrin syvyisiä alueita. Jyrkät penkat eivät ole hänen mukaansa yhtä hyviä kuin loivasti madaltuvat penkat. Pohjan ei ole hyvä olla kivikkoinen, vaan tasainen ja kova savipohja voi olla otollisempi.
Tärkeää on muistaa, että liian syvältä kuhaa ei kannata pyytää.