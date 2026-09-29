Kalareissulla voi sattua myös vahinkoja. Kalakavereiden tärpit -sarjan kuhajaksossa muistutetaan, miksi veneessä kannattaa pitää mukana muutamaa tärkeää varustetta.
Kalakavereiden tärpit -sarjan kolmannessa jaksossa juontaja Petteri Savolainen lähti kalastusasiantuntija Jyri Kuusisalon kanssa kuhan perään.
Kesken kalastuksen Savolainen ilmoitti ikävästä sattumuksesta.
– Nyt meni koukku sormesta läpi, Savolainen toteaa.
Ilmoitus paljastuu pian vedätykseksi. Lavastettu tilanne toimii kuitenkin muistutuksena siitä, että kalareissulla kannattaa varautua myös tapaturmiin.
Kuusisalo kertoo ohjelmassa, mitä koukulle voidaan tehdä tilanteessa, jossa sen väkänen on tullut ihon läpi. Katso jakso yllä olevalta videolta!
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Mitä veneessä on hyvä olla mukana?
Savolainen nostaa veneessä hyödyllisiksi varusteiksi muun muassa sivuleikkurit, kalankäsittelypihdit, haavin sekä kalan käsittelyyn sopivat hanskat.
Myös aurinkolaseista voi olla hyötyä muulloinkin kuin aurinkoisella säällä.
– Yksi hyvä juttu on aurinkolasit, totta kai auringon takia, mutta myöskin sen takia, että ne suojaavat silmiä vieheiltä, Savolainen muistuttaa.
Lisäksi veneestä olisi äärimmäisen tärkeää löytyä ensiapulaukku.
Nämä tavarat veneeseen olisi hyvä ottaa mukaan.MTV
Millainen on hyvä kuhakeli? Katso Kalakavereiden tärpit -sarjan kolmas jakso yltä!
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