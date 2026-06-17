Suomen pisimmällä sillalle tehdään korjaustöitä.

Helsingin Kruunuvuorensillan vaaratilanteita aiheuttaneet liikuntasaumat korjataan, tiedotti Helsingin kaupunki keskiviikkona.

Kaupungin mukaan sillalla tehdään korjaustöitä heinäkuun ja elokuun aikana, jolloin silta on ajoittain suljettu.

Kruunuvuorensilta on Suomen pisin silta, joka herätti jo heti avauduttuaan paljon keskustelua.

Tältä näyttävät sillan liikuntasaumat.MTV / Sara Güven

Huomiota ovat herättäneet eritoten sillan liikuntasaumat, jotka muodostavat muutaman sentin pudotuksen.

Niiden yli ajaessa pyörän rengas voi tärähtää, ja jos saumaan ajaa liian suurella nopeudella, se voi aiheuttaa vaaraa.

Huhtikuussa uutisoitiin, että sillalla oli tapahtunut ensimmäinen pyöräonnettomuus.

Sillalle on asennettu saumasta varoittavat varoitusmerkit sekä tärinäraidat.