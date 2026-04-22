MTV kävi testaamassa, kuinka kauan Suomen pisimmän sillan ylittäminen kestää kävelyvauhdilla.
Helsinkiin viime lauantaina avattu Kruunuvuorensilta on houkutellut paikalle valtavat määrät ihmisiä. Laajasalon ja Korkeasaaren yhdistävä silta on Suomen pisin.
Noin 1 200-metrinen insinööritaiteen saavutus on samalla myös maan korkein silta, sillä sen kannatinpylväs kohoaa huimaan 135 metrin korkeuteen.
Ilmaiseksi se ei kuitenkaan ole syntynyt, sillä sillan kustannuksiin on mennyt arviolta jopa 130 miljoonaa euroa.
MTV kävi tutustumassa uunituoreeseen infrastruktuurihankkeeseen. Samalla haettiin vastaus polttavaan kysymykseen: kuinka kauan Suomen pisimmän sillan ylittäminen kävellen kestää?
