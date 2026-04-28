Suomen pisimmän sillan puuhahenkilöt myöntävät avoimesti virheensä sillan suunnittelusta.
Reilu viikko sitten avattu Helsingin Kruunuvuorensilta sai kovaa palautetta, kun sillankäyttäjät huomasivat puutteita esimerkiksi pyöräilyturvallisuudessa. Yksi pyöräilijä loukkasi pahasti itsensä viime viikolla, kun ei huomannut ajoissa sillan paksua liikennesaumaa, johon pyörä tökkäsi. Pyöräilijä kaatui ja menetti tajuntansa.
Nyt Kruunusillat-raitiotie-hanke kertoo, että sillalle on asennettu saumasta varoittavat varoitusmerkit sekä tärinäraidat.
– Noin niinkuin omasta mielestä meni huonosti. Mokasimme ja olemme pahoillamme. Virheemme oli se, että emme koeajaneet pyörätietä riittävästi. Näin liikuntasauman aiheuttama vaara paljastui meille liian myöhään, eli vasta sillan avaamisen ja käyttäjäkokemuksen myötä, hanke kirjoittaa Facebook-sivuillaan.
Sivuston mukaan Helsingin kaupunki varmasti miettii, miten vastaavat tapaukset vältetään tulevaisuudessa.
Sivustolla otettiin myös kantaa palautetulvaan, jonka sillan ongelmat synnyttivät.
– Kiitos kymmenistä ratkaisuehdotuksista, joita olette meille lähettäneet. Emme kuitenkaan enää suoranaisesti tarvitse niitä lisää, emmekä myöskään enempää nuhteita ammattitaidottomuudesta. Muut saamamme palautteet hukkuvat tähän massaan. Toivomme työrauhaa korjauksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Kruunuvuorensilta avattiin jalankulkijoille ja pyöräilijöille 18. huhtikuuta, raitiovaunujen liikennöinnin on määrä alkaa ensi vuonna.
1200-metrinen ja 135 metriä korkea silta on Suomen pisin ja korkein.