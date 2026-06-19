Lahden LUT-yliopistossa opiskeleva 18-vuotias Manideep Reddy Gujja katosi yli kuukausi sitten Helsingissä.

Suomessa kadonnut 18-vuotias intialaisopiskelija on edelleen kateissa, kertoo muun muassa Indian Express. Nuoren miehen vanhemmat kertovat Indian Expressille, ettei hänestä ole havaintoja sen jälkeen, kun hän katosi toukokuun alussa.

Hämeen poliisi julkaisi tiedotteen opiskelijan katoamisesta 21. toukokuuta, jossa poliisi pyysi havaintoja kadonneesta.

Vanhempien haastattelusta intialaismediassa kertoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Viimeinen poliisin tietoon tullut havainto 18-vuotiaasta Manideep Reddy Gujjasta on tehty 5. toukokuuta Helsingissä. Indian Expressenin mukaan hän opiskelee LUT-yliopistossa Lahdessa.

Nuoren miehen äiti kertoo lehdelle hänen viihtyneen omissa oloissaan.

– Hän ei oikeastaan seurustellut ihmisten kanssa. Päivä alkoi yliopistolla ja päättyi kotiin, jossa hän asui kämppiksen kanssa, miehen äiti kertoo.

Toukokuun 5. päivänä Gujja oli pyytänyt vanhemmiltaan pienen summan rahaa, minkä jälkeen hän oli lähtenyt Helsinkiin. Matkan syy ei ole tiedossa.

Guijan puhelin on ollut mykkänä hänen katoamisestaan alkaen. Hänen luotto- ja pankkikorttiaan ei myöskään ole käytetty sen jälkeen. Sen sijan hänen tunnuksilla on kirjauduttu yliopiston järjestelmään kaksi kertaa katoamisen jälkeen. Indian Expressin mukaan ei ole tiedossa, kuka tunnuksilla kirjautui.