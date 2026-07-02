Sallassa kadonneen saksalaisnaisen tapauksessa on paljon avoimia kysymyksiä.
Sallassa kadonnutta saksalaisnaista ei ole vieläkään löydetty, kerrotaan Lapin poliisilaitokselta MTV Uutisille. Poliisi tiedotti tapauksesta ensimmäistä kertaa eilen.
– Muun muassa yleisövinkkien avulla etsinnässä on edistytty eilisen jälkeen, mutta henkilö on edelleen kadoksissa, kertoo rikoskomisario Eemi Kaarlela Lapin poliisista.
Tapaus tuli poliisin tietoon maanantaina 29. kesäkuuta, kun se sai ilmoituksen veden varaan joutuneesta henkilöautosta Sallassa Saijan kylässä.
Vesistö, josta auto löytyi, on Kaarlelan mukaan joki tai puro.
– Poliisi selvittää parhaillaan, mikä on todellinen syy siihen, että auto on joutunut sinne, Kaarlela sanoo.
Ajoneuvossa ei ollut ketään sisällä, mutta poliisin tietojen mukaan sitä oli kuljettanut noin 50-vuotias nainen. Nainen on Saksan kansalainen.
Kaarlela ei kommentoi sitä, oliko nainen Suomessa lomalla vai asumassa.
Etsintöjä tehdään sekä vedessä että maalla. Katoamiseen ei Kaarlelan mukaan liity muita henkilöitä.
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