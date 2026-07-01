Poliisi etsii Sallassa kadonnutta saksalaisnaista.
Poliisi sai maanantaina 29. kesäkuuta ilmoituksen veden varaan joutuneesta henkilöautosta Sallassa Saijan kylässä.
Ajoneuvossa ei ollut ketään sisällä, mutta poliisin tietojen mukaan sitä on kuljettanut noin 50-vuotias nainen. Nainen on Saksan kansalainen.
Tuntomerkkeinä naisella on tummanruskeat, puolipitkät hiukset.
Poliisi on suorittanut etsintöjä alueella yhteistyössä pelastus- ja rajavartiolaitoksen kanssa. Etsinnät jatkuvat myös tänään.
Mahdolliset havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan sähköpostiin vihjeet.lappi@poliisi.fi, puhelinvastaajaan 0295 466 259 tai WhatsAppiin 050 415 5803.
Poliisi kiittää kaikkia etsintöihin osallistuneita henkilöitä ja tahoja.