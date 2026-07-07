Julkisuudesta kadonnut Duffy kertoi joutuneensa huumatuksi, siepatuksi sekä raiskatuksi. Nyt hän tekee paluun musiikin pariin.

Walesilainen laulaja Duffy, 42, nousi valtavan suosion ja julkisuuden kohteeksi vuonna 2008 julkaistuaan hittikappaleensa Mercy. Laulaja pysytteli julkisuudessa muutaman vuoden, mutta vuonna 2015 hän katosi täysin.

Helmikuussa 2020 Duffy avasi syitään siihen, mikä sai hänet katoamaan vuosia sitten. Nainen kertoi Instagram-tililleen tekemässään päivityksessä joutuneensa järkyttävän kokemuksen uhriksi.

– Minut raiskattiin, huumattiin ja pidettiin vankina päivien ajan. Tottakai selvisin. Toipuminen vei aikaa. Ei ole mitään kevyttä tapaa sanoa sitä. Mutta voin kertoa teille, että viime vuosikymmenen aikana kului tuhansia ja tuhansia päiviä, kun halusin tuntea auringonpaisteen sydämessäni jälleen, ja nyt se paistaa.

Duffy matkalla salakeikalleen heinäkuussa 2026.Copyright © 2026 BACKGRID UK

Nyt vuosia myöhemmin Duffy on tekemässä paluuta musiikin pariin. Hän ei ole julkaissut uutta musiikkia sitten vuoden 2011.