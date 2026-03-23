Kauan odotettu oikeudenkäynti Kreikan tuhoisimmasta junaturmasta jouduttiin siirtämään oikeussalin kaaoksen vuoksi.
Käsittely lykättiin maanantailta huhtikuun alkuun, sillä oikeussali osoittautui liian pieneksi ja joutui kaaokseen satojen ihmisten ilmaannuttua paikalle.
Sekä asianajajat että uhrien perheet valittivat istuntopaikan olevan epäsopiva.
Matkustajajunan ja tavarajunan törmäyksessä lähellä Larissan kaupunkia vuonna 2023 kuoli 57 ihmistä.
Jutussa on syytettynä yli 30 ihmistä, muun muassa yövuorossa ollut juna-aseman työntekijä, junaliikenteen viranomaisia ja junayhtiön italialaisen emoyhtiön entisiä työntekijöitä.
Euroopan syyttäjänviraston pääsyyttäjän Laura Kövesin mukaan turma olisi voitu välttää, jos opastinjärjestelmät olisi päivitetty ajallaan EU-varoilla.
Junat ajoivat samalla raiteella 10 minuuttia aiheuttamatta hälytystä.