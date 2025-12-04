Kolmiodraama-sarjan ohjelman treffeillä on kuuma tunnelma.

Kolmiodraama-sarjassa viisi sinkkua tutustuu kumppaniehdokkaisiin viestittelemällä. Viestien perusteella he valitsevat ehdokkaista toisen, jonka kanssa he muuttavat neljäksi viikoksi yhteiseen asuntoon.

Sarjan ensimmäisessä jaksossa 4. joulukuuta Vilma kuvailee ihannemiehekseen Kimi Räikkösen. Hän viestittelee Jonin ja Tinon kanssa ja lopulta valitsee Tinon, jonka kanssa tapaavat kasvotusten. Treffien jälkeen kaksikko muuttaa yhteiseen asuntoon neljäksi viikoksi.

Ensimmäisillä treffeillä Vilma ja Tino menevät syömään. Vilma kehuu ruokaansa ja ehdottaa Tinolle, haluaako hän maistaa sitä.