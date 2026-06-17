Kotkan kaupunginjohtaja jättää tehtävänsä luottamuspulan vuoksi.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on irtisanoutunut virastaan. Sirviö kertoo irtisanoutumisen johtuvan siitä, että hän on menettänyt kaupunginhallituksen luottamuksen.

Kaupunginhallitus merkitsi Sirviön irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi keskiviikkoaamun kokouksessaan.

Syksyllä 2025 Sirviö oli kahden kuukauden virkavapaalla tehtävistään.

Hän ajoi alkusyksystä ampuma-ase auton takapenkillä. Tammikuussa 2026 hän sai tuomion törkeästä rattijuopumuksesta ja ampuma-aserikoksesta. Sirviö ei valittanut tuomiosta.

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