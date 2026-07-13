Kansanedustajan puoliso nimitteli päätoimittajaa kommenttikentässä.
Itä-Suomen poliisi on päättänyt aloittaa esitutkinnan kunnianloukkausepäilystä, jossa paikallislehden päätoimittajan epäillään joutuneen rikoksen uhriksi. Asiasta kertoo Savon Sanomat.
Kunnianloukkauksesta epäillään Ari Reijosta, joka on perussuomalaisen kansanedustajan Minna Reijosen puoliso. Ari Reijonen oli kommentoinut puolisoonsa liittyvää paikallislehden juttua verkossa ja kommentissaan nimitellyt päätoimittajaa "sarjahukuttajaksi" ja "iloiseksi leskeksi".
Päätoimittajan puoliso ja lapsi kuolivat tapaturmassa runsaat kymmenen vuotta sitten, kun traktori vajosi jäihin.
Päätoimittaja teki tutkintapyynnön poliisille.