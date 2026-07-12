Tuore kala on parhaimmillaan mahdollisimman nopeasti nautittuna, mutta kalan saa myös säilymään muutamia päiviä, jos huolehtii tietyistä asioista.

Huomenta Suomessa kuultiin keskiviikkona 8.7. kalamiehen vinkkejä ahvenen käsittelyyn.

Keittiömestari ja kalamies Roy Norro demonstroi lähetyksessä, mitä kalalle pitää tehdä sen jälkeen, kun sen on napannut – mikäli kalan haluaa valmistaa ruoaksi.

Kalan säilyvyyteen sen pyydystämisen jälkeen vaikuttaa parikin eri seikkaa. Kalasta poistetaan sisälmykset ja se verestetään.

– Se on ihan supertärkeää, jos halutaan laadukasta kalaa. Se vaikuttaa makuun ja säilyvyyteen todella paljon.

Säilyvyydessä voi Norron mukaan olla useamman päivän ero riippuen siitä, onko kala verestetty vai ei.

Näin kala kannattaa säilyttää jääkaapissa

Säilyvyyteen vaikuttaa tietysti olennaisesti myös se, mitä kalalle tämän jälkeen tehdään. Norro suosittelee pitämään kalareissulla mukana kylmälaukkua, jossa on runsaasti kylmäpanoksia.

Parhaiten kala säilyy kylmässä. Norro suosittelee säilytyslämpötilaksi noin nollaa astetta.

– Oikein säilytettynä kala säilyy nollan tienoilla tai jäissä helposti viikonkin, jos se on käsitelty hygieenisesti ja oikein.

Monissa kotijääkaapeissa säilytysolosuhteet ovat liian lämpimät useamman päivän säilytykseen. Säilyvyyttä voi kuitenkin pitkittää hieman.

– Laittaa sinne kaikista alimpaan paikkaan jääkaapissa ja kylmäkallet päälle, Norro vinkkaa.