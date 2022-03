Tömähtikö lintu ikkunaan? Vuosikymmenen eläimiä auttanut Jarmo kertoo, miten toimia

Jarmo Lautamäki on pyörittänyt Jampan eläinhoitolaa Mikkelissä yli kymmenen vuoden ajan. Kellarissa ja pihalla hän hoivaa loukkaantuneita luonnoneläimiä kuntoon. Nyt hoidossa on talitiainen, joka kärsii ilmeisesti aivotärähdyksestä. Linnulle on käynyt monille siivekkäille ikävän tuttu onnettomuus: se on törmännyt ikkunaan.