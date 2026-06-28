Kauden kahdeksas F1-sarjan osakilpailu ajetaan Itävallassa. Aika-ajoissa nähtiin runsaasti draamaa ja kisaan lähdetään kutkuttavista asetelmista. MTV seuraa tässä artikkelissa kisan tapahtumia.

Kierros 17/71: Russell ilmoittaa tiimiradiossa, että he voisivat ajaa kisan yhdellä pysähdyksellä. Hamilton kuulostelee vauhtiaan ja hänelle kerrotaan, että on nopeampi kuin Leclerc.

Kierros 15/71: Tuomaristo tutkii Hamiltonin ja Verstappenin välistä tilannetta, että ajattiko Hamilton Verstappenin ulos radalta.

Kierros 13/71: Hamilton käy varikolla ja ottaa alle kovat renkaat. Russell sai kasvatettua eroa kärjessä Verstappenin ja Hamiltonin taistelun ansiosta. Molemmat Ferrarit ovat nyt käyneet varikolla.

Kierros 10/71: Russellille kerrotaan, että Verstappen hakee todennäköisesti undercutia eli tulee aikaisemmin varikolle, jotta hän voisi saada brittiä kiinni. Verstappen ja Hamilton ovat hurjassa taistelussa kakkospaikasta. Verstappen käy muutaman kerran jo radan ulkopuolella sekä Hamiltonin edellä, mutta seitsenkertainen maailmanmestari pitää sijoituksensa.

Kierros 7/71: Leclerc putoaa viidenneksi Antonellin ohitettua hänet. Russell johtaa kisaa 2,4 sekunnin erolla. Verstappen on todella lähellä toisena olevaa Hamiltonia.

Kierros 5/71: Bottaksen tallikaverille Sergio Perezille käy samoin, auto liekehtii ja luvassa keskeytys. Antonellin toiminnasta ei tule seuraamuksia.