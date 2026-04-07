Helsingin Kontulan ostoskeskuksen tulipalossa maanantain vastaisena yönä kuollut mies soitti ennen kuolemaansa hätäkeskukseen, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista STT:lle.

Poliisin käsitys on, ettei mies kuitenkaan päässyt enää poistumaan varastotilasta, jossa hän oli työtehtäviensä takia. Lindholm arvioi, että tuossa vaiheessa tilassa on ollut palokaasuja ja voimakasta savua.

Ensimmäinen ilmoitus palosta tuli hätäkeskukseen ennen kello kahta yöllä.

Miehen soittamasta hätäkeskuspuhelusta kertoi ensimmäisenä Yle.

