Emil Liekari antoi verbaalitykkinsä laulaa olympiadebyyttinsä jälkeen.

Emil Liekari paineli Milano-Cortinan olympialaisten perinteisen hiihtotavan sprintin karsinnasta jatkoon. Viiden renkaan kisojen debytantti karsiutui kuitenkin sen jälkeen alkuerässään, jossa hän piti joukolle vauhtia.

– Noudatin taktiikkaani, jonka olin suunnitellut, että olen keulalla ja valmis hyökkäämään sitten viimeiseen nousuun, suomalainen kävi läpi.

Olo viimeiseen mäkeen oli tuntunut tuoreelta.

– Suksi oli liukas, ja se pitikin, vaikka lipsahduksia sinne tulikin. Ne olivat kriittiset, ja (Ben) Ogden karkasi.

Miehiä painoi muutenkin ohi, ja Liekarille jäi luu käteen erän viitosena. Lauri Vuorinen eteni jatkoon täpärästi eränelosena toiselta aikavertailupaikalta. Hän paahtoi aina finaaliin ja neljänneksi.

Federico Pellegrino (oik.) ja Lauri Vuorinen veivät alkuerän aikavertailupaikat edeten jatkoon. Emil Liekari jäi heidän taakseen eräviitoseksi ja karsiutui.

"Antakaa kunnolla tulla niin kuin aina ennenkin"

Ennen erähiihtonsa puimista Liekari oli jo räiminyt toimittajia.

– Nyt kirjoitetaan kunnon paskaotsikot. Haukkukaa, antakaa kunnolla tulla niin kuin aina ennenkin.

Rääväsuisena heppunakin tunnettu olympiadebytantti on kokenut, että "kukaan ei kirjoita ikinä mitään hyvää".

– Totta kai minä ymmärrän, että pitää niitä otsikoita saada, mutta on meissä urheilijoissa muutakin hyvää kuin paska tulos.

Mies kuitenkin jatkoi tietävänsä kritiikin kuuluvan kupletin juoneen.

– Minä vain itse sille naureskelen. Totta kai on kiva varmaan kotisohvalta niiden perunoiden lukea, että katso, taas ei ole suomalaiset pärjänneet.

"Pientä kuittia"

Liekari painotti, että hänen puheensa on muistettava ottaa huumorilla.

– Ei sitä tarvitse ihan ihon alle vetää.

Mies sivalsi mediaa tämän jälkeen uudestaan.

– Meni niin hiljaiseksi kaikki. Koko rivi on kuin olisi hautajaisiin menossa.

– Pientä kuittia, pientä kuittia.

"Olisi väärä paikka"

Liekari koki, että tulos ei ollut lainkaan sellainen, joka miehestä olisi ollut irti otettavissa.

– Jos minä olisin tähän tyytyväinen, olisi väärä paikka. Olin omasta mielestäni valmistautunut hyvin ja olin fyysisesti hyvässä kunnossa ja vireessä. Se ei vain kantanut sen pidemmälle.

– Kaikki täällä ovat huippukunnossa, ja pienestä se on kiinni. Ei sille voi tällä hetkellä mitään. Tulos on hiihdetty, ja se on siinä.