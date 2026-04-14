Turkissa useiden ihmisten kerrotaan haavoittuneen kouluampumisessa. Haavoittuneiden joukossa on myös koulun oppilaita. Kuolonuhreista ei ole kerrottu.

Ampuja avasi tulen lukiossa Kaakkois-Turkin Siverekissä Sanliurfan maakunnassa. Turkkilaismedian mukaan ainakin seitsemän ihmistä on haavoittunut.

Poliisin erikoisjoukot ja useita pelastusyksiköitä on hälytetty kouluun.

HaberTürk-kanavan haastattelema silminnäkijä arvioi ampujan olleen teini-ikäinen, ehkä 17- tai 18-vuotias. NTV-uutiskanavan mukaan hyökkääjä ampui ensin koulun pihalla ilmeisesti metsästyshaulikolla, minkä jälkeen hän siirtyi sisälle ammuskelemaan.

Median mukaan poliisi evakuoi koulurakennuksen ja poliisi yrittää taivutella tekijää antautumaan. Televisiokuvissa koulun ulkopuolella näkyi ambulansseja, ja oppilaiden nähtiin juoksevan ulos rakennuksesta.

Kouluampumiset ovat Turkissa harvinaisia.