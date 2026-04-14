Unelmia Italiassa -sarja tulee päätökseensä. Sarjan päätösjaksossa koetaan suuria tunteita.

Kauden viimeisessä jaksossa perhe palaa Suomeen Italian kakkoskodiltaan. Ralph-poika ja Ellen Jokikunnas saapuvat lentokoneella ja Jari Rask seuraa Viljo-koiran kanssa Kikottimella perässä.

Ralph-poika täyttää 9 vuotta ja aloittaa koulun kesäloman jälkeen.

– Ralph kävi Filippiineillä ensimmäisen ja toisen luokan. Ja kun tulimme Suomeen, hän halusi aika pian kouluun ja meni valmistavaan opetukseen. Nyt hän menee toiselle luokalle suomenkieliseen kouluun, Jokikunnas kertoo.

Ellen Jokikunnas ja Jari Rask saattavat poikansa kouluun ensimmäisenä päivänä eikä kyyneleiltä vältytä.

– Itkin vasta koulun nurkan takana, Jokikunnas kertoo ja kuivaa kyyneleitään.

– Me selvittiin tosi hyvin tästä, Rask vitsailee liikuttuneena.