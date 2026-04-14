Helsinki Seagulls kertoo joutuneensa varkauden kohteeksi. Varas vei Töölön kisahallista matkalaukun, jossa oli sisällä edustusjoukkueen peliasut ja muita arvokkaita varusteita.

Seagullsin tiedotteen mukaan varas iski valvontakameroiden perusteella Korisliigassa pelaavan Helsinki Seagullsin käyttämiin tiloihin Töölön kisahallissa viime perjantaina.

Varkaan mukaansa nappaamassa laukussa oli Seagullsin edustusjoukkueen keltaiset vieraspeliasut ja muita arvokkaita varusteita. Varkaus aiheuttaa seuralle rahallisia ja käytännön vaikeuksia kesken Kataja-välieräsarjan.

– Korvaavien varusteiden hankkiminen näin pikaisella aikataululle tulee aiheuttamaan joukkueelle paljon lisäkustannuksia ja vaikeuttamaan myös Seagullsin välierävastustaja Kataja Basketin varustehuollon arkea, seura kertoo.

Seagulls pyytää tietoja tapauksesta sähköpostitse osoitteeseen info@helsinkiseagulls.net. Laukun löytäjälle on luvassa löytöpalkkio.

– Vaikka tämä on todella ikävä teko, niin uskomme että varkaalle on sattunut virhearvio laukun mahdollisesta sisällöstä ja meidän toiveenamme on vain saada asumme takaisin, jotta tätä upeaa pudotuspelikevättä päästään jatkamaan ilman ylimääräistä säätöä ja laukun voi palauttaa Töölön kisahallin aulatilaan mahdollisimman nopeasti, Seagulls toivoo.

Seagullsin ja Katajan välinen välieräsarja käynnistyi sunnuntaina helsinkiläisjoukkueen kotivoitolla. Joukkueet kohtaavat huomenna Joensuussa.