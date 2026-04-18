Ihmisten avuliaisuus ja sosiaalisen median pitkät lonkerot johtavat aika ajoin tapahtumaketjuihin, joista jää kiva tarina kerrottavaksi. Niin kävi taannoin eräälle saappaalle.

Inarissa Saariselällä keväthankia hiihtämässä ollut seurue aloitteli kotimatkaansa ja auto oli ääriään myöten täynnä. Olihan kyydissä neljä ihmistä suksineen ja muine matkatavaroineen. Koska matka Saariselältä Sastamalaan on tuhat kilometriä, oli lähtö sovittu varhaiseen aamuun.

Liekö ollut autoa pakanneella ja kuljettaneella Oiva Kaasalaisella vielä hiukan unihiekkaa silmissään, sillä kattoboksin kansi oli jäänyt raolleen. Vain muutaman kilometrin ajon jälkeen Kaasalainen päätti kuitenkin tarkistaa boksin kannen. Ja aivan totta, se oli raollaan.

– Pikaisesti vilkaisin eikä mitään näyttänyt puuttuvan, joten suljin kattoboksin kannen ja matka jatkui, kertoo Kaasalainen alkutilanteesta.

Vasta kotona Sastamalassa huomattiin, että kattoboksista oli sittenkin pudonnut tavaraa.

– Ajattelin, että eihän siinä korkealta putoa, jos kysyn Saariselkä-Facebook-ryhmästä, kertoo Kaasalainen.

Maaliskuun 28. päivä hän siis julkaisi ryhmässä ilmoituksen, jossa kertoi, että tielle on pudonnut nahkasaapas, sukkapussi ja kylmälaukku.

Ilmoitus poiki yhteydenoton

Vastoin kaikkia odotuksia Saariselän Nesteeltä otettiin yhteyttä, että heille oli tuotu nämä tavarat. Niinpä saapas ja muut tavarat saapuivat Sastamalaan postissa, ja Kaasalainen kirjoitti jälleen Facebookiin. Tällä kertaa tekstissä kiiteltiin saappaan pelastusoperaatioon osallistuneita avuliaisuudesta. Julkaisun loppuun Kaasalainen kirjoitti vielä: ”Suomen Lappi on niitä harvoja paikkoja maailmassa, missä tällainen tapahtumaketju on ihmisten asenteen johdosta mahdollista.”

MTV Uutisille tapausta kerratessaan Kaasalainen hämmästelee edelleen, että joku viitsii pysäyttää autonsa tiellä lojuvan saappaan ja parin muun tavaran vuoksi, poimia ne mukaansa ja toimittaa muutaman kilometrin päähän huoltoasemalle.