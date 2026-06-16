Meidän aikuisten vastuulla on puuttua tilanteeseen, jossa nuorta työntekijää kohtaan toimitaan väärin, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Emma Kilpinen.

Kun aloitin ensimmäisessä kesätyössäni vuonna 2017, en osannut odottaa, että asiakkaat voisivat läpsiä takapuoleen, huutaa tai heittää vihjailevia kommentteja.

Kerran minuun kohdistunut raivo ja työntekoni arvostelu oli niin hurjaa, että jouduin lopettamaan työpäiväni hetkeksi ja lähdin esihenkilön suosituksesta taukohuoneeseen itkemään. Vaikka tiesin, että kohtaamani toiminta oli väärin, alaikäisenä työntekijänä uskoin, että asiakaspalvelijan tehtävään kuuluu sietää tällaista käytöstä.

Samana vuonna, kun itse olin ensimmäistä kesää kesätöissä, Kaupan liitto käynnisti ensimmäisen Ollaan ihmisiksi -kampanjansa. Sen tavoitteena oli puuttua nuorten työntekijöiden kokemaan häirintään ja muistuttaa asiakkaita käyttäytymään asiallisesti. Jo tuolloin tunnistettiin, että liian moni nuori kohtaa työssään asiatonta kohtelua.

Tässä sitä ollaan melkein kymmenen vuotta myöhemmin. Ja yhä on kampanjoitava, sillä epäasiallinen käyttäytyminen ei ole vähentynyt. Kaupan liiton vuoden 2025 kuluttajakyselyn mukaan nuorista alle 25-vuotiaista työntekijöistä 80 prosenttia on kokenut häirintää.

Luku on järkyttävä.

Jokainen meistä on ollut joskus nuori. Tiedämme, kuinka jännittävää ensimmäisten työtehtävien opettelu voi olla. Virheitä sattuu ihan kaikille. Nuoren työntekijän ei tarvitse olla täydellinen ansaitakseen asiallista kohtelua.