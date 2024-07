Puolella suomalaisista uimataidon määritelmä ei täyty: Oletko sinä yksi heistä?

Kesä on antanut tänä vuonna parastaan ja hellepäivistä saatiin nauttia, tai kärsiä, jo toukokuusta lähtien. Tällaiset ilmat tietävät kiirettä myös uimarannoilla ja maauimaloissa.

Suomessa kaikilla yleisö- ja vapaauintivuoroilla on oltava viranomaisohjeet täyttävä uinninvalvoja paikalla. Onneksi vain harvoin pelastuksia joutuu oikeasti tekemään vedestä, mutta sitäkin useammin joutuu ohjeistamaan uimareita.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton koulutussuunnittelija Aleksandr Efimovin mukaan käytännön työssä on nähtävissä, että uimataito on viime vuosina ollut laskussa ja häiriökäyttäytyminen puolestaan kasvussa. Kun on turvallisuudesta kyse, niin käyrien toivoisi olevan päinvastaiset.