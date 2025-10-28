Puolustusvoimat eivät ole ainakaan viiteen vuoteen testanneet kaikkien Suomen varusmiesten uimataitoa.
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SUH) arvioi MTV Uutisille heinäkuussa, että lasten lisääntynyt uimataidottomuus vaikuttaa jopa Suomen puolustuskykyyn.
Aloin tämän jälkeen perehtyä siihen, miten varusmiesten uimataitoa Suomessa selvitetään. Kävi ilmi, että Puolustusvoimissa ei ole tilastoitu varusmiesten uimataitoa maanlaajuisesti vuoden 2019 jälkeen.
Koko maan kattavat tilastot puuttuvat
Tilastojen puute tarkoittaa sitä, ettei tuhansien järvien maassamme tiedetä tarkalleen, kuinka moni kuluneen viiden vuoden aikana asepalveluksen suorittaneista on uimataitoinen.
Puolustusvoimien lukuihin perustuen vuosien 2012–2019 aikana palveli noin 140 000 varusmiestä. Heistä 10 prosenttia, eli 14 000 henkilöä, ei kyennyt uimaan Pohjoismaisen uimataitotestin mukaista 200 metriä putkeen. Vajaa yksi prosentti, eli noin 1 400 heistä oli täysin uimataidottomia.
Aiemman tilastoinnin mukaan (vuodet 2012–2019) varusmiespalveluksen alussa suoritetuissa uimataitotesteissä 91% kykeni uimaan vähintään 200 metriä.Lähde: Puolustusvoimat
Vuonna 2001 varusmiesten uimataitoa testattiin ensimmäisen kerran. Selvisi, että joka viides varusmies ei selvitysten mukaan osaa uida. Silloin testit ja uimaopetus päätettiin ottaa osaksi asepalvelusta.
19 vuotta myöhemmin, vuonna 2020 uimataitotestit linjattiin koulutusuudistuksessa koskemaan vain niitä varusmiehiä, jotka osallistuvat vesistökoulutukseen. Näitä ovat Puolustusvoimien mukaan esimerkiksi rannikkojääkärit, laskuvarjojääkärit, taistelusukeltajat, rajajääkärit, pioneerit tai erikoisjoukot
Lapset kasvavat aikuiseksi, mutta mitä käy uimataidolle?
Lasten uimataito on heikentynyt runsaasti viime vuosikymmenellä.
Vain 55 prosenttia kuudesluokkalaisista pystyi vuoden 2022 selvityksen mukaan suoriutumaan Pohjoismaisen uimataitomääritelmän mukaisesta uimataitotestistä. Vuonna 2016 vastaava luku oli 76 prosenttia.
Viiden vuoden välein toteutettaviin uimataitotutkimuksiin osallistuneista lapsista usea ikäluokka on jo asevelvollisuusiässä – ja ylikin.
Tieto siitä, onko uimataitoon tullut parannusta armeijaan mennessä, ei löydy mistään tilastoista.
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n huoli maanpuolustuskyvyn heikkenemiseen huonon uimataidon takia on ymmärrettävä muun muassa yllä mainituista syistä.
Suomessa ihan jokainen tarvitsee uimataitoa. Suomessa on Suomen ympäristökeskuksenmukaan 168 000 vähintään 500 neliömetrin kokoista järveä. Näistä järvistä valtaosa, reilu 64 prosenttia sijaitsee maakunnissa, jotka ulottuvat itärajalle.
Kenellä on vastuu?
Sotilailla on valtava vastuu Suomen turvallisuudesta, mutta kenellä on vastuu suomalaisten lasten ja aikuisten uimataidosta?
Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä hukkui 77 ihmistä, joista 24 hukkui uidessa. Ennakkotilastoissa ei ole eritelty, minkä ikäisiä hukkuneet ovat olleet, mutta SUH:n mukaan joukossa oli tänä kesänä poikkeuksellisen paljon lapsia ja nuoria.