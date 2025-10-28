Puolustusvoimat eivät ole ainakaan viiteen vuoteen testanneet kaikkien Suomen varusmiesten uimataitoa.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry (SUH) arvioi MTV Uutisille heinäkuussa, että lasten lisääntynyt uimataidottomuus vaikuttaa jopa Suomen puolustuskykyyn.

Aloin tämän jälkeen perehtyä siihen, miten varusmiesten uimataitoa Suomessa selvitetään. Kävi ilmi, että Puolustusvoimissa ei ole tilastoitu varusmiesten uimataitoa maanlaajuisesti vuoden 2019 jälkeen.

Koko maan kattavat tilastot puuttuvat

Tilastojen puute tarkoittaa sitä, ettei tuhansien järvien maassamme tiedetä tarkalleen, kuinka moni kuluneen viiden vuoden aikana asepalveluksen suorittaneista on uimataitoinen.

Puolustusvoimien lukuihin perustuen vuosien 2012–2019 aikana palveli noin 140 000 varusmiestä. Heistä 10 prosenttia, eli 14 000 henkilöä, ei kyennyt uimaan Pohjoismaisen uimataitotestin mukaista 200 metriä putkeen. Vajaa yksi prosentti, eli noin 1 400 heistä oli täysin uimataidottomia.