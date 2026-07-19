Priscilla Presleyn poika Navarone Garibaldi Garcia puolustaa varainkeruutaan.

Priscilla Presleyn, 81, poika Navarone Garibaldi Garcia, 37, perusti varainkeruun GoFundMe-sivustolle uutta bisnestä varten. Hän haluaa perustaa "edullista luomupizzaa" myyvän paikan.

– Haluaisin valmistaa ja tarjota edullista luomupizzaa yhteisölleni sekä myydä sitä pihatielläni naapurustoni vilkkaalle jalankulkijavirralle, hän kirjoittaa.

Garcian tavoitteena on kerätä 5 500 dollaria eli yli 4 800 euroa pizzauunia varten.

Priscilla Presley ja Navarone Garibaldi Garcia vuonna 2015./All Over Press

Somessa kampanja sai aikaa kritiikkivyöryn, kertoo People-lehti. Kommentoijien mukaan Garcian tulisi pyytää rahaa kuuluisalta äidiltään.

Hän kommentoi TMZ-julkaisulle äitinsä pitävän ideasta, mutta ei voi pyytää tältä rahaa jokaiseen hauskaan ideaan.

Garcia kommentoi asiaa myös Instagram-videollaan.

– Vihaajat vihaavat. Olen varma, että joudun selittämään tämän vielä monta kertaa tietämättömille ihmisille, joiden mielestä minun pitäisi kysyä äidiltäni, tai että minulla olisi rahaa. Joo, minullakin on paljon laskuja ja budjetti ja lahjoitan rahaa myös muihin hyväntekeväisyyskohteisiin. Annan myös kodittomille, mutta en kuvaa sitä Youtubeen, hän kirjoitti -tilillään.