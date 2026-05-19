Järvien vedenkorkeudet ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä, kertovat elinvoimakeskukset.
Virtaama Kokemäenjoessa on ollut tavanomaista vähäisempi koko kevään vähäisten sateiden ja kevättulvien puutteen vuoksi.
Esimerkiksi Pihlajaveden reitillä Virtain Kitusjärvellä on mitattu toukokuun puolenvälin alimmat vedenkorkeudet koko sen 115-vuotisen mittaushistorian aikana. Lisäksi ennusteiden mukaan on todennäköistä, että alkukesällä vedenkorkeudet alitetaan myös Tarjannevedellä, jossa mittaushistoria ulottuu peräti 1860-luvulle.
Kuiva kevät aiheuttaa vesipulaa järvissä ja joissa - mitä siitä seuraa?