Viranomaiset tutkivat onnettomuuden syytä.

Kolumbiassa sotilaskoneen maahansyöksyn uhriluku on noussut lähes 70:een, kertoo asevoimien lähde uutistoimisto AFP:lle. Lisäksi turmassa loukkaantui kymmeniä ihmisiä.



Lähteen mukaan valtaosa kuolleista on sotilaita. Koneen kyydissä oli kaikkiaan noin 130 matkustajaa.

Viranomaisten mukaan koneen matkustajia on pyritty evakuoimaan ja onnettomuuden syytä tutkitaan.



Kolumbian puolustusministeri Pedro Sanchez ilmaisi suurta surua onnettomuudesta. Ministerin mukaan on liian aikaista määrittää turman syytä.



Hercules-kuljetuskone syöksyi maahan pian noustuaan ilmaan maanantaina aamulla paikallista aikaa Puerto Leguizamosta, joka sijaitsee lähellä Ecuadorin ja Perun rajaa. Kone oli matkalla läheiselle vartioasemalle.



Koneen putoamispaikan lähettyvillä on käyty viime aikoina voimakkaita taisteluita, joissa Ecuadorin ja Kolumbian asevoimat ovat pyrkineet torjumaan huumekartelleja ja asejoukkoja.