Nahkiaiskantojen elvyttäminen vaatii uusia kannanhoidollisia keinoja, Luonnonvarakeskus Luke kertoo.
Lukessa tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella nykyisiä nahkiaiskantojen elvyttämiskeinoja on syytä arvioida kriittisesti, sillä niiden tulokset ovat jääneet heikoiksi.
Luken mukaan jokien voimakas rakentaminen on heikentänyt nahkiaisten elinympäristöjä jo vuosikymmenten ajan, eikä kantoja ole saatu nykyisillä hoitotoimilla elpymään.
Nykyisin kannanhoitoon käytetään esimerkiksi istutuksia ja siirtoja. Tehokkaampi kannanhoito edellyttää Luken mukaan kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä nahkiaisen elinkierrosta.