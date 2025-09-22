Ruokaviraston mukaan lämmin sää suosii koloradonkuoriaisia.

Ruokavirasto varoittaa tiedotteessaan koloradonkuoriaisista. Viime viikolla löytyi uusi kuoriaisesiintymä Lahdesta. Riskialueita Suomessa ovat Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Päijät-Häme sekä Uudenmaan itäosa.

Koloradonkuoriainen on perunan lehtiä syövä kuoriainen, joka tuhoaa perunasatoa. Lajia ei esiinny Suomessa pysyvästi.

Perunaa nostaessa kannattaa Ruokaviraston mukaan olla tarkkana mahdollisten kuoriaisten varalta. Mahdollisen havainnon jälkeen, perunannosto tulisi lopettaa ja ilmoittaa havainnosta Ruokavirastoon.

– Nyt voidaan vielä estää koloradonkuoriaisten talvehtimaan pääsyä ja ensi vuoden esiintymiä. Ilman torjuntatoimia koloradonkuoriainen lisääntyy nopeasti, ja leviää uusiin perunakasvustoihin, tiedotteessa kerrotaan.

Aikuinen kuoriainen on noin senttimetrin mittainen ja kuperaselkäinen. Keltaisessa selässä on 10 mustaa pitkittäisraitaa. Etuselkä on oranssi ja siinä on mustia pilkkuja. Toukan kupera selkäosa on oranssinpunertava. Toukan pää on musta ja kylkien alaosassa on kaksi riviä mustia pilkkuja.

Ruokavirasto muistuttaa, että torjuntatoimet tulisi aina tehdä viranomaisten toimesta, eikä niitä tulisi tehdä itse. Torjuntatoimenpiteet eivät estä sadon hyödyntämistä tai perunanviljelyä esiintymispaikalla.