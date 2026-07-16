Kouvolassa on tapahtunut kaksi aseellista ryöstöä.
Kahden nuoren miehen epäillään tulleen lähes samanaikaisesti ryöstetyksi Kouvolassa keskustan läheisyydessä radan alapuolella keskiviikkona 15. heinäkuuta noin kello 15.
Rikoksesta epäiltyinä on otettu kiinni ja pidätetty kaksi miestä, kertoo Kaakkois-Suomen poliisilaitos tiedotteessaan.
Epäiltyjen epäillään kohdistaneen fyysistä väkivaltaa molempiin nuoriin miehiin ja anastaneen heiltä omaisuutta. Uhreille aiheutuneet vammat eivät ole vakavia.
Poliisi epäilee, että toisen ryöstön yhteydessä on ammuttu aseella laukaus, joka ei kuitenkaan aiheuttanut henkilövahinkoja.